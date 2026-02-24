Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’871 0.1%  SPI 19’052 -0.2%  Dow 48’804 -1.7%  DAX 24’992 -1.1%  Euro 0.9133 0.1%  EStoxx50 6’114 -0.3%  Gold 5’228 2.4%  Bitcoin 50’098 -4.0%  Dollar 0.7748 0.0%  Öl 71.5 -0.3% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Lonza1384101Ypsomed1939699Partners Group2460882Novartis1200526Santhera Pharmaceuticals127602882Swiss Re12688156Adecco1213860
Top News
Alles beim Alten: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
Strategy-Aktie: Überlebensstipps vom Gründer für einen Bitcoin-Bärenmarkt
Tesla-Aktie: Experte sieht Wandel zum Robotik-Konzern
Umfangreiche Verkäufe: In diese US-Aktie hat die Schweizerische Nationalbank in Q4 investiert
4. Quartal 2025: Diese Änderungen nahm George Soros im Depot vor
Alles beim Alten: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025

Die milliardenschwere Gates-Stiftung, ins Leben gerufen von Bill und Melinda Gates, verwaltet ihr Vermögen in einem Trust. Diese Entwicklungen gab es im vierten Quartal im Gates Foundation Trust.

Institutionelle Investoren mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar sind verpflichtet, ihre Beteiligungen quartalsweise bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) offenzulegen. Dies erfolgt über das sogenannte 13F-Formular, das nach der Einreichung auch öffentlich zugänglich ist.

Auch der Gates Foundation Trust fällt unter diese Regelung. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 35,36 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2025 (Vorquartal: 36,58 Milliarden) gehört er zu den grössten privaten Stiftungen weltweit und ist damit verpflichtet, das 13F-Formular bei der SEC einzureichen. Die von Microsoft-Mitgründer Bill Gatesund seiner damaligen Frau Melinda gegründete Stiftung verfolgt das Ziel, die Gesundheitsversorgung global zu verbessern und Bildungschancen zu erweitern.

Im vierten Quartal wurden die meisten Top-Positionen im Depot unverändert belassen. Lediglich zwei Beteiligungen wurden verkleinert, diese jedoch deutlich: So wurden erneut Microsoft-Aktien veräussert, und damit Papiere des Unternehmens, das von Bill Gates gegründet wurde. Im folgenden Ranking werden die zehn grössten Positionen des Trusts, nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtdepot gewichtet, vorgestellt.

Redaktion finanzen.ch


    Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com,monticello / Shutterstock.com
    Inside Trading & Investment

