24.02.2026 03:58:41
Alles beim Alten: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
Die milliardenschwere Gates-Stiftung, ins Leben gerufen von Bill und Melinda Gates, verwaltet ihr Vermögen in einem Trust. Diese Entwicklungen gab es im vierten Quartal im Gates Foundation Trust.
Auch der Gates Foundation Trust fällt unter diese Regelung. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 35,36 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2025 (Vorquartal: 36,58 Milliarden) gehört er zu den grössten privaten Stiftungen weltweit und ist damit verpflichtet, das 13F-Formular bei der SEC einzureichen. Die von Microsoft-Mitgründer Bill Gatesund seiner damaligen Frau Melinda gegründete Stiftung verfolgt das Ziel, die Gesundheitsversorgung global zu verbessern und Bildungschancen zu erweitern.
Im vierten Quartal wurden die meisten Top-Positionen im Depot unverändert belassen. Lediglich zwei Beteiligungen wurden verkleinert, diese jedoch deutlich: So wurden erneut Microsoft-Aktien veräussert, und damit Papiere des Unternehmens, das von Bill Gates gegründet wurde. Im folgenden Ranking werden die zehn grössten Positionen des Trusts, nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtdepot gewichtet, vorgestellt.
Redaktion finanzen.ch
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
Börse aktuell - Live TickerZoll-Chaos: US-Börsen zum Handelsende mit deutlichen Verlusten -- SMI schliesst stabil -- DAX letztlich schwach - unter 25'000 Punkten -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt kam am Montag kaum vom Fleck, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte. Die Wall Street zeigte sich kräftig im Minus. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.