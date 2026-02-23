Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’946 0.5%  SPI 19’110 0.3%  Dow 48’804 -1.7%  DAX 24’984 0.0%  Euro 0.9115 -0.1%  EStoxx50 6’113 0.0%  Gold 5’174 -1.0%  Bitcoin 48’878 -2.2%  Dollar 1 -0.1%  Öl 71.4600 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Telefonica-Aktie: Umsatz gesteigert - Deutschland-Tochter O2 schwächelt
Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher
PSP Swiss Property-Aktie freundlich: Gewinnplus dank Neubewertungen
Ausblick: AMC Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
MTU-Aktie schwächer: Gedämpfte Aussichten
Suche...
Plus500 Depot

Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903

54.00
CHF
0.50
CHF
0.93 %
11:10:35
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.02.2026 10:47:22

Wolters Kluwer Overweight

Wolters Kluwer
54.51 CHF -0.43%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wolters Kluwer mit einem Kursziel von 127,50 Euro auf "Overweight" belassen. Nick Dempsey erwartet 2026 wieder ein recht stabiles Jahr beim Medienkonzern, wie er am Montagabend in seinem Ausblick auf die Jahresbilanz 2025 Ende Februar schrieb./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 18:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Overweight
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
127.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
59.60 € 		Abst. Kursziel*:
113.93%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
59.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
114.14%
Analyst Name::
Nick Dempsey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Wolters Kluwer N.V.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:47 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
20.02.26 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Wolters Kluwer Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
09.12.25 Wolters Kluwer Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen