Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903
54.00CHF
0.50CHF
0.93 %
11:10:35
SWX
24.02.2026 10:47:22
Wolters Kluwer Overweight
Wolters Kluwer
54.51 CHF -0.43%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wolters Kluwer mit einem Kursziel von 127,50 Euro auf "Overweight" belassen. Nick Dempsey erwartet 2026 wieder ein recht stabiles Jahr beim Medienkonzern, wie er am Montagabend in seinem Ausblick auf die Jahresbilanz 2025 Ende Februar schrieb./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 18:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
127.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
59.60 €
|
Abst. Kursziel*:
113.93%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
59.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
114.14%
|
Analyst Name::
Nick Dempsey
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
