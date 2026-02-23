Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

159.30
CHF
-0.68
CHF
-0.43 %
10:16:03
BRXC
23.02.2026 07:55:48

Air Liquide Outperform

Air Liquide
159.29 CHF -0.44%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 189 auf 194 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mehr Wachstum und mehr Margenverbesserung, titelte James Hooper über seinem am Montag vorliegenden Resümee zu den Geschäftszahlen. Der Gase-Konzern profitiere weiterhin von Effizienzzuwächsen. Allerdings bleibe der Auftragsbestand ein Gesprächsthema, denn er sei im Quartalsvergleich gefallen, wenn der Beitrag von DIG Airgas herausgerechnet werde./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 20:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 05:33 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
194.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
174.18 € 		Abst. Kursziel*:
11.38%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
174.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.15%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

