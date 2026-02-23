Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Air Liquide Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 189 auf 194 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mehr Wachstum und mehr Margenverbesserung, titelte James Hooper über seinem am Montag vorliegenden Resümee zu den Geschäftszahlen. Der Gase-Konzern profitiere weiterhin von Effizienzzuwächsen. Allerdings bleibe der Auftragsbestand ein Gesprächsthema, denn er sei im Quartalsvergleich gefallen, wenn der Beitrag von DIG Airgas herausgerechnet werde./mis/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 05:33 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
194.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
174.18 €
|
Abst. Kursziel*:
11.38%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
174.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.15%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|08:51
|Air Liquide Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:28
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|07:55
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|20.02.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|08:51
|Air Liquide Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:28
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|07:55
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|20.02.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|08:51
|Air Liquide Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:28
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|07:55
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|20.02.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Air Liquide S.A.
|159.44
|-0.34%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:58
|
Goldman Sachs Group Inc.
Commerzbank Neutral
|08:52
|
Deutsche Bank AG
BBVA Buy
|08:52
|
Deutsche Bank AG
Santander Buy
|08:51
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Air Liquide Buy
|08:38
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
L'Oréal Hold
|08:33
|
Barclays Capital
Danone Overweight
|08:29
|
Barclays Capital
L'Oréal Overweight