159.18CHF
-0.81CHF
-0.50 %
11:51:06
BRXC
23.02.2026 09:58:41
Air Liquide Buy
Air Liquide
159.19 CHF -0.50%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Der Industriegashersteller habe solide Geschäftszahlen veröffentlicht, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar zum Bericht der Franzosen. Die Margensteigerungsziele seien bis 2027 ausgedehnt worden, dies sollte die Marktschätzungen anheben./ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
205.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
173.90 €
|
Abst. Kursziel*:
17.88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
174.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.61%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|Air Liquide S.A.
|159.01
|-0.61%
