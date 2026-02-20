Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
|Dank Sparprogramm
|
20.02.2026 11:11:36
Air Liquide-Aktie zieht deutlich an: Gewinn steigert - Margenziel angehoben
Der französische Gase-Hersteller Air Liquide hat das vergangene Jahr trotz stagnierender Einnahmen mit mehr Gewinn abgeschlossen.
Die Air Liquide-Aktie legt im EURONEXT-Handel in Paris zeitweise um 3,88 Prozent auf 174,02 Euro zu und war damit stärkster Gewinner im Eurozonen-Index Eurostoxx 50. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier rund acht Prozent gewonnen.
Zwar ging der Umsatz von Air Liquide 2025 vor allem wegen des schwachen US-Dollar um 0,4 Prozent auf 26,9 Milliarden Euro zurück. Der Überschuss legte hingegen um gut sechs Prozent auf 3,5 Milliarden Euro zu. Analysten hatten sich im Schnitt noch etwas mehr versprochen.
Dass der Gewinn stieg, erklärte das Unternehmen mit seinem laufenden Sparprogramm: Der Mitte 2024 eingeleitete Umbau habe allein 2025 einen Effizienzgewinn von 631 Millionen gebracht. Die Dividende soll nun um zwölf Prozent auf 3,70 Euro je Aktie steigen.
Im laufenden Jahr will Air Liquide-Chef Jackow den bereinigten Gewinn bei stabilen Währungskursen steigern. Dazu will er die operative Marge von zuletzt 20,7 Prozent um mehr als einen Prozentpunkt nach oben treiben. In der Folge soll diese Kennzahl bis 2027 um einen Punkt mehr zulegen als bisher anvisiert. Für den Zeitraum 2022 bis 2027 käme damit eine Steigerung um insgesamt 5,6 Punkte heraus.
/stw/lew/jha/
PARIS (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu Linde plc
|
06.02.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
05.02.26
|EQS-News: Linde Reports Full-Year and Fourth-Quarter 2025 Results (Earnings Release Tables Attached) (EQS Group)
|
03.02.26
|S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel hätte eine Investition in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
27.01.26
|S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Linde-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Linde verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.01.26
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: Hätte sich eine Investition in Linde von vor einem Jahr rentiert? (finanzen.ch)
|
09.01.26
|EQS-News: Linde Announces Fourth Quarter 2025 Earnings and Conference Call Schedule (EQS Group)
Analysen zu Linde plc
|19.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|09.02.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Linde Buy
|UBS AG
|09.02.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.06.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|01.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich zum Wochenschluss höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich am Freitag mit schwacher Tendenz.