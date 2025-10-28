Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
162.01CHF
2.92CHF
1.83 %
11:14:25
BRXC
28.10.2025 09:54:48
Air Liquide Neutral
Air Liquide
162.00 CHF 1.82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air Liquide nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Neutral" belassen. Der Gasekonzern habe die Markterwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Chetan Udeshi in seiner Reaktion vom Dienstag./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
185.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
173.98 €
|
Abst. Kursziel*:
6.33%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
175.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.61%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|09:55
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|07.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Air Liquide S.A.
|160.97
|1.18%
