Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air Liquide nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Neutral" belassen. Der Gasekonzern habe die Markterwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Chetan Udeshi in seiner Reaktion vom Dienstag./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:11 / GMT



