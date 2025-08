NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 39,50 Euro belassen. Auf den ersten Blick habe das operative Ergebnis (Ebit) die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Frederick Wild in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er stellt sich die Frage, ob die Volumen-Entwicklung bei dem Einzelhändler an einem Wendepunkt steht./rob/tih/bek;