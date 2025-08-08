Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
Ahold Delhaize (Ahold) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Supermarktkonzern dürfte solide abschneiden, schrieb Frederick Wild in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine jüngste Kaufempfehlung habe auf der Annahme basiert, dass auf dem seinerzeit gedämpften Bewertungsniveau die Preissetzungsmacht, die Ankurbelung des Absatzes und die Konsolidierungsmöglichkeiten der Niederländer unterschätzt würden. Diese Argumente gelten dem Experten zufolge nach wie vor. Wer jetzt auf eine Senkung der Prognose für den freien Barmittelfluss setze, dürfte leer ausgehen./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
34.23 €
Abst. Kursziel*:
22.70%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
34.73 €
Abst. Kursziel aktuell:
20.93%
Analyst Name::
Frederick Wild
KGV*:
-
