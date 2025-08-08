Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’551.3600 0.4%  SPI 17’292 0.5%  Dow 46’642 -0.3%  DAX 24’396.2300 0.1%  Euro 0.9 -0.3%  EStoxx50 5’633 -0.3%  Gold 3’967 2.1%  Bitcoin 99’586 1.2%  Dollar 0.7955 -0.1%  Öl 65.5 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Analysten sehen für E.ON-Aktie Luft nach oben
Aktienkurs bricht ein: Darum ist Strategys Krypto-Strategie nicht zum Nachahmen geeignet
Neue Rekorde in Sicht? Rheinmetall-, RENK- und HENSOLDT-Aktien im Anlegerfokus
Swisscom-Aktie gesucht: CEO setzt auf Italien, Effizienz und KI
Roche-Aktie höher: CE-Kennzeichnung für KI-basierten Nierentest erhalten
Suche...
200.- Saxo-Deal

Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

32.74
CHF
-0.77
CHF
-2.29 %
08.08.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.10.2025 16:08:03

Ahold Delhaize (Ahold) Buy

Ahold Delhaize
32.74 CHF -2.29%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Supermarktkonzern dürfte solide abschneiden, schrieb Frederick Wild in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine jüngste Kaufempfehlung habe auf der Annahme basiert, dass auf dem seinerzeit gedämpften Bewertungsniveau die Preissetzungsmacht, die Ankurbelung des Absatzes und die Konsolidierungsmöglichkeiten der Niederländer unterschätzt würden. Diese Argumente gelten dem Experten zufolge nach wie vor. Wer jetzt auf eine Senkung der Prognose für den freien Barmittelfluss setze, dürfte leer ausgehen./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34.23 € 		Abst. Kursziel*:
22.70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34.73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.93%
Analyst Name::
Frederick Wild 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16:08 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.25 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.25 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.25 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen