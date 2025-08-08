NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Supermarktkonzern dürfte solide abschneiden, schrieb Frederick Wild in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine jüngste Kaufempfehlung habe auf der Annahme basiert, dass auf dem seinerzeit gedämpften Bewertungsniveau die Preissetzungsmacht, die Ankurbelung des Absatzes und die Konsolidierungsmöglichkeiten der Niederländer unterschätzt würden. Diese Argumente gelten dem Experten zufolge nach wie vor. Wer jetzt auf eine Senkung der Prognose für den freien Barmittelfluss setze, dürfte leer ausgehen./rob/la/he;