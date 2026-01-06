Ahold Delhaize 30.82 CHF -2.42% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25,07 Euro belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Lebensmittelhändlers Albertsons wertet Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie negativ für Ahold Delhaize. Mit Blick auf die anstehenden Vierteljahreszahlen von Ahold Delhaize gab er daher der Aktie den Status "Negative Catalyst Watch", womit er von eher negativen Nachrichten ausgeht./rob/ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:23 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.