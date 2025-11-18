Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’559 0.6%  SPI 17’253 0.6%  Dow 46’092 -1.1%  DAX 23’237 0.2%  Euro 0.9284 0.3%  EStoxx50 5’538 0.1%  Gold 4’116 1.2%  Bitcoin 73’344 -1.3%  Dollar 0.8016 0.2%  Öl 64.0 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Rheinmetall-Aktie: Jüngste Einstufung durch DZ BANK
Nestlé-Aktie fester: Juristische Rückendeckung im Perrier-Verfahren
DroneShield-Aktie fällt weiter: CEO-Rücktritt und Millionenverkäufe belasten den Kurs
Zwahlen & Mayr-Aktie bricht ein: Sitindustrie hält 97,9 Prozent der Aktien
Suche...

Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

32.47
CHF
-0.33
CHF
-1.01 %
12:55:37
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.11.2025 11:35:10

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Ahold Delhaize
32.47 CHF -1.01%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 24,60 Euro auf "Underweight" belassen. Das langfristige Potenzial des Lebensmitteleinzelhandels sei fundamental begrenzt, schrieb Borja Olcese am Dienstag in seiner Analyse der europäischen Branche. Dabei verwies er auf gesättigte Märkte, Überkapazitäten, zunehmenden Wettbewerb sowie veraltete Formate. Nur Jeronimo Martins und Ahold-Delhaize hätten nachhaltig über längere Zeit aus eigener Kraft heraus Wert geschaffen. Insgesamt aber sei die Ergebnisqualität der Supermarktkette gering und die Aktie trotz sinkender Markterwartungen seit Januar 2024 um rund 30 Prozent gestiegen. Olcese präferiert die Tesco-Aktie./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
24.60 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
35.23 € 		Abst. Kursziel*:
-30.17%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
35.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-29.71%
Analyst Name::
Borja Olcese 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse