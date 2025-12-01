Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
32.62CHF
0.21CHF
0.64 %
09:46:26
BRXC
05.12.2025 07:52:14
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Ahold Delhaize
32.61 CHF 0.61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,57 auf 25,07 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese setzt 2026 unter Europas Lebensmittelhändlern vor allem auf Jeronimo Martins. Bei Ahold hält er den Managementfokus auf Margen- und Renditeschutz derweil weiter für wachstumsschädlich./ag/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 20:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
25.07 €
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
35.33 €
Abst. Kursziel*:
-29.04%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
34.84 €
Abst. Kursziel aktuell:
-28.04%
Analyst Name::
Borja Olcese
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
