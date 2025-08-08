Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
Ahold Delhaize (Ahold) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach einem Treffen mit dem Chef des US-Geschäfts, JJ Fleeman, mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Gesprächsthemen seien unter anderem die US-Lebensmittelbranche, die Volumendynamik in wichtigen Unternehmensgruppen, der Wandel im Online-Handel, die Verhandlungsdynamik mit Konsumgüterherstellern und die Aussichten auf eine Konsolidierung des Sektors gewesen, schrieb Frederick Wild am Montag./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34.09 €
|
Abst. Kursziel*:
23.20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34.17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.91%
|
Analyst Name::
Frederick Wild
|
KGV*:
-