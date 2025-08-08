Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’007 0.6%  SPI 16’632 0.6%  Dow 46’316 0.2%  DAX 23’745 0.0%  Euro 0.9346 -0.1%  EStoxx50 5’507 0.1%  Gold 3’857 0.6%  Bitcoin 90’809 -0.4%  Dollar 0.7958 -0.2%  Öl 67.6 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
BBVA-Aktie tiefer: Sabadell-Übernahmeangebot überarbeitet - Aktionäre profitieren von Dividende
Immer weniger Bitcoin verfügbar - Welche Folgen das für Investoren hat
LLB-Aktie: Adrian Eggenberger wird Mitglied der Geschäftsleitung der Schweizer Tochter
Swiss Prime Site-Aktie: Fonds Swiss Prime Site Solutions plant Kapitalerhöhung Ende Oktober
Wolfspeed-Aktie vervielfacht sich: Heftige Kurssprünge nach Insolvenzverfahren
Suche...
200.- Saxo-Deal

Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

32.74
CHF
-0.77
CHF
-2.29 %
08.08.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.09.2025 08:01:41

Ahold Delhaize (Ahold) Buy

Ahold Delhaize
32.74 CHF -2.29%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach einem Treffen mit dem Chef des US-Geschäfts, JJ Fleeman, mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Gesprächsthemen seien unter anderem die US-Lebensmittelbranche, die Volumendynamik in wichtigen Unternehmensgruppen, der Wandel im Online-Handel, die Verhandlungsdynamik mit Konsumgüterherstellern und die Aussichten auf eine Konsolidierung des Sektors gewesen, schrieb Frederick Wild am Montag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34.09 € 		Abst. Kursziel*:
23.20%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34.17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.91%
Analyst Name::
Frederick Wild 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten