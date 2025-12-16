Ahold Delhaize 32.52 CHF -0.18% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" belassen. Die Jahresziele des Einzelhandelskonzerns seien "auf breiter Front gefährdet", schrieb Borja Olcese am Montagabend in einem Branchenkommentar./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 19:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 00:15 / GMT



