Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
32.52CHF
-0.06CHF
-0.18 %
13:37:54
BRXC
16.12.2025 12:23:45
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Ahold Delhaize
32.52 CHF -0.18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" belassen. Die Jahresziele des Einzelhandelskonzerns seien "auf breiter Front gefährdet", schrieb Borja Olcese am Montagabend in einem Branchenkommentar./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 19:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
34.77 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
34.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Borja Olcese
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|12:23
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Ahold Delhaize (Ahold)
|32.50
|-0.23%
|12:26
|
UBS AG
Volvo AB Buy
|12:25
|
UBS AG
Schneider Electric Buy
|12:24
|
Barclays Capital
Symrise Equal Weight
|12:23
|
JP Morgan Chase & Co.
Ahold Delhaize Underweight
|12:18
|
DZ BANK
Carl Zeiss Meditec Halten
|11:33
|
JP Morgan Chase & Co.
Novo Nordisk Overweight
|11:25
|
DZ BANK
BASF Kaufen