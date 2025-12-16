Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

32.52
CHF
-0.06
CHF
-0.18 %
13:37:54
BRXC
16.12.2025 12:23:45

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Ahold Delhaize
32.52 CHF -0.18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" belassen. Die Jahresziele des Einzelhandelskonzerns seien "auf breiter Front gefährdet", schrieb Borja Olcese am Montagabend in einem Branchenkommentar./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 19:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
34.77 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
34.76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Borja Olcese 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

CHF
