Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
32.74CHF
-0.77CHF
-2.29 %
08.08.2025
15.10.2025 22:04:33
Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
Ahold Delhaize
32.74 CHF -2.29%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ahold Delhaize von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 36 Euro angehoben. Die Margen stabilisierten sich allmählich, schrieb Sreedhar Mahamkali in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Im US-Geschäft dürfte es für die Supermarktkette bald wieder besser laufen./ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 18:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
