Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ahold Delhaize von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 36 Euro angehoben. Die Margen stabilisierten sich allmählich, schrieb Sreedhar Mahamkali in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Im US-Geschäft dürfte es für die Supermarktkette bald wieder besser laufen./ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 18:29 / GMT





