Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
32.48CHF
0.40CHF
1.26 %
15:34:19
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.12.2025 14:17:55
Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
Ahold Delhaize
32.48 CHF 1.26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. William Woods wagte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf das Jahr 2026 im europäischen Lebensmittel-Einzelhandel. Seine "Top Picks" sind 3I und Tesco wegen ihrer defensiven Eigenschaften. Ahold steht in der Reihenfolge noch hinter Jeronimo Martins und Sainsburys./tih/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
34.79 €
|
Abst. Kursziel*:
0.60%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
34.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.69%
|
Analyst Name::
William Woods
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|05.12.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|05.12.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.25
|Ahold Delhaize Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|15.10.25
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|06.08.25
|Ahold Delhaize Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|10.07.25
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|32.45
|1.16%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:38
|
Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom Buy
|14:38
|
Deutsche Bank AG
Vodafone Group Buy
|14:37
|
Deutsche Bank AG
1&1 Buy
|14:28
|
Barclays Capital
Givaudan Overweight
|14:26
|
Jefferies & Company Inc.
Netflix Buy
|14:18
|
Bernstein Research
ASML NV Market-Perform
|14:17
|
Bernstein Research
Ahold Delhaize Market-Perform