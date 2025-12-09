Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.12.2025 14:17:55

Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform

Ahold Delhaize
32.48 CHF 1.26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. William Woods wagte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf das Jahr 2026 im europäischen Lebensmittel-Einzelhandel. Seine "Top Picks" sind 3I und Tesco wegen ihrer defensiven Eigenschaften. Ahold steht in der Reihenfolge noch hinter Jeronimo Martins und Sainsburys./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
34.79 € 		Abst. Kursziel*:
0.60%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
34.76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.69%
Analyst Name::
William Woods 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

05.12.25 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 Ahold Delhaize Neutral UBS AG
mehr Analysen
