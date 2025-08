NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der niederländische Supermarktbetreiber habe auf vergleichbarer Basis stark abgeschnitten, schrieb William Woods in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Zudem gebe es Anzeichen einer Verbesserung der Geschäfte in den USA./rob/la/bek;