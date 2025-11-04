Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
33.64CHF
0.55CHF
1.65 %
12:20:11
BRXC
05.11.2025 11:07:47
Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
Ahold Delhaize
33.64 CHF 1.65%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal der Supermarktkette sei dank des US-Geschäfts stark gewesen, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwoch./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
36.18 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.50%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
36.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.41%
|
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|11:07
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|10:34
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|06.10.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.25
|Ahold Delhaize Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:34
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:07
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|15.10.25
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|06.08.25
|Ahold Delhaize Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|10.07.25
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|33.63
|1.64%
