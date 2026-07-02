adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Der europäische Luxusgütersektor dürfte im zweiten Quartal ein durchschnittliches Umsatzwachstum von vier Prozent erreicht haben, schrieb Piral Dadhania in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. In puncto Profitabilität könnten Wechselkursbelastungen und Schuldenabbau bei einigen Unternehmen wie LVMH und Hermes eine Rolle spielen./edh/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Outperform
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
210.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
182.25 €
|
Abst. Kursziel*:
15.23%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
182.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.13%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
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