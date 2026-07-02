Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’229 0.8%  SPI 20’030 0.6%  Dow 52’305 0.0%  DAX 25’114 0.3%  Euro 0.9189 -0.2%  EStoxx50 6’286 0.1%  Gold 4’075 1.1%  Bitcoin 48’528 -0.1%  Dollar 0.8052 -0.5%  Öl 71.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tesla-Bulle bewertet erstmals SpaceX - und trotzdem geht die Aktie runter
adidas-Aktie: RBC Capital Markets gibt Outperform-Bewertung bekannt
Kryptowährungen im 2. Quartal 2026: Die Performance von Bitcoin, Ether & Co.
Aktie in Grün: Lonza kauf Blut-Hirn-Schranken-Technologie von Nona Biosciences
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Donnerstagvormittag
Suche...
eToro entdecken

adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

166.85
CHF
4.45
CHF
2.74 %
10:20:10
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.07.2026 09:44:30

adidas Outperform

adidas
167.53 CHF 2.74%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Der europäische Luxusgütersektor dürfte im zweiten Quartal ein durchschnittliches Umsatzwachstum von vier Prozent erreicht haben, schrieb Piral Dadhania in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. In puncto Profitabilität könnten Wechselkursbelastungen und Schuldenabbau bei einigen Unternehmen wie LVMH und Hermes eine Rolle spielen./edh/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 20:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: adidas Outperform
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
210.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
182.25 € 		Abst. Kursziel*:
15.23%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
182.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.13%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu adidas

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?