adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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13.08.2026 09:29:00
adidas Aktie News: adidas am Donnerstagvormittag gesucht
Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 159,80 EUR.
Die adidas-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 159,80 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'435 Punkten tendiert. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 160,70 EUR aus. Bei 160,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 23'782 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 22.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 196,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,90 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 129,95 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,68 Prozent.
Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,62 EUR aus. Am 30.07.2026 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,07 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.95 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.74 Mrd. EUR ausgewiesen.
Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 10.11.2027 dürfte adidas die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,41 EUR je adidas-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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