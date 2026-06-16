adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. In einer sich immer wieder verändernden Konsumwelt zähle Adidas im Segment Luxus/Sport zu seinen Favoriten, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Sportartikel- und Lifestyle-Konzern gewinne Marktanteile hinzu, die Konsensschätzungen hätten Luft nach oben. Hinzu komme eine nicht gerade anspruchsvolle Bewertung der Aktien./bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Outperform
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
210.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
173.50 €
|
Abst. Kursziel*:
21.04%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
174.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.17%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
09:29
|adidas Aktie News: adidas am Dienstagvormittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
15.06.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
15.06.26
|adidas Aktie News: adidas am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
15.06.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
15.06.26
|adidas Aktie News: adidas verbilligt sich am Mittag (finanzen.ch)
|
15.06.26
|Montagshandel in Frankfurt: DAX-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
15.06.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX startet im Plus (finanzen.ch)
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|10.06.26
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|21.05.26
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|RBC Capital Markets
|21.05.26
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|11.05.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.05.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:46
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|30.04.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|05.05.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|160.30
|1.39%
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