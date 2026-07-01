ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 219 Euro belassen. Nach dem starken Jahresauftakt könnten die am 30. Juli anstehenden Quartalszahlen Belege für ein zunehmend dauerhaftes Wachstum liefern, schrieb Robert Krankowski in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Überraschen sollte das die Anleger nicht, nachdem die Aktie des Sportwarenherstellers seit Ende April um ein Viertel gestiegen sei und die Branche damit abgehängt habe. Eine abnehmende Geschäftsdynamik im zweiten Halbjahr sieht der Experte dennoch eingepreist./rob/gl/edh;