adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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adidas Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportartikelkonzern dürfte dank der zunehmenden Markenbeliebtheit und der Fußball-WM ein gutes zweites Quartal verzeichnet haben, schrieb Adam Cochrane in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2026 und 2027./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
210.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
178.85 €
|
Abst. Kursziel*:
17.42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
178.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.88%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
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|RBC Capital Markets
|08:21
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:21
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|05.05.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|162.80
|0.00%
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