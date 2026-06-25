NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Im Austausch mit dem Sportwarenhersteller auf der ersten German & Swiss Corporate Conference in Baden-Baden habe er sich von den Fortschritten in der Kategorie Laufsport überzeugt, schrieb James Grzinic in einer Einschätzung vom Mittwochabend. Adidas habe zudem gezeigt, inwieweit die durch die Fußball-Weltmeisterschaft vorangetriebene Monetarisierung der Marke den Ausbau der Verkaufsflächen auch über das Event hinaus stützen könne und welche Faktoren die anhaltende Margenerholung untermauerten./rob/gl/ag;