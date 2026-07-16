ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach der Bekanntgabe einer Übernahme auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 81 Franken belassen. Der geplante Kauf des britischen Anbieters von Durchflusskontrollgeräten und Herstellers von elektrischen Stellantrieben Rotork stärke das Produktportfolio des Industriekonzerns im Bereich Automation, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt sei Rotork ein hochwertiger Zukauf./rob/la/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
81.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
81.74 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-0.91%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
80.01 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.24%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
09:33
|Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit Market-Perform (finanzen.ch)
|
09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) verzeichnet am Vormittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
07:47
|ABB buys UK engineering group Rotork in £4.1bn deal (Financial Times)
|
07:05
|Ergebnis des 2. Quartals 2026 (EQS Group)
|
07:05
|Q2 2026 results (EQS Group)
|
07:00
|ABB erweitert Automatisierungsangebot mit Übernahme von Rotork (EQS Group)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|09:00
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:41
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:00
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:41
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|09:00
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:41
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|80.58
|-3.13%
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Delivery Hero Buy
|09:00
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