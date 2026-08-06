Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 53’952 0.1%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9338 -0.2%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’336 2.3%  Bitcoin 52’261 0.1%  Dollar 0.8073 -0.6%  Öl 83.5 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156Sandoz124359842Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Die Schwachstelle der Portfoliotheorie: Warum Diversifikation in extremen Marktphasen nicht schützt
Machtwechsel im Abnehmduell: Eli Lilly hängt Novo Nordisk ab - Aktien reagieren
Alphabet-Aktie im Blick: Anleihen-Boom für KI-Offensive
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Suche...
ETF Sparplan
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Historisch

Chartvergleich

Goldpreis und Ölpreis 06.08.2026 07:21:45

Goldpreis auf Sieben-Wochen-Hoch - was Anleger jetzt wissen sollten

Goldpreis auf Sieben-Wochen-Hoch - was Anleger jetzt wissen sollten

Mit dem Goldpreis geht es im frühen Donnerstagshandel den vierten Handelstag in Folge bergauf - auf den höchsten Stand seit sieben Wochen.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Ölpreis (Brent)
83.51 USD 1.24%
Kaufen Verkaufen
von Jörg Bernhard

Der schwächere Dollar und sinkende Renditen von US-Staatsanleihen waren hierfür hauptverantwortlich. Ausserdem nahmen die Hoffnungen auf eine Wiederöffnung der Strasse von Hormus zu. Dies würde den Abwärtsdruck auf den Ölpreis aufrechterhalten und die Notwendigkeit von Zinssenkungen verringern, was dem Goldpreis weiteren Rückenwind verschaffen sollte. Die Markterwartungen für eine Zinserhöhung der US-Notenbank im September sind laut FedWatch-Tool des US-Terminbörsenbetreibers CME Group mittlerweile auf 55 Prozent gesunken. Zwei Tage zuvor hatte die Wahrscheinlichkeit noch bei 67 Prozent gelegen. Nun warten die Anleger auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für Juli, der am morgigen Freitag veröffentlicht werden soll. Der ADP-Arbeitsmarktbericht hatte zuvor gezeigt, dass sich das Beschäftigungswachstum im privaten US-Sektor im Juli von 95.000 auf 44.000 deutlich abgeschwächt hat.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 16,60 auf 4.321,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Strasse von Hormus weiter im Fokus

Der Ölpreis profitiert derzeit von gemeldeten Fortschritten bei den Gesprächen zwischen dem Iran und dem Oman. Anleger hoffen auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und Iran sowie auf eine Wiederöffnung der Strasse von Hormus. Angesichts der Erfahrungen in der Vergangenheit hält sich der Optimismus allerdings in Grenzen. So erklärten zum Beispiel die mit dem Iran verbündeten Huthi im Jemen am gestrigen Mittwoch, sie hätten einen Raketenangriff auf einen saudischen Öltanker vor der Küste der am Roten Meer gelegenen Hafenstadt Yanbu sowie einen weiteren Raketenangriff auf einen saudischen Öltanker im Golf von Aden verübt. Eine Bestätigung Saudi-Arabiens für die beiden Vorfälle lag zunächst nicht vor. Ein hohes Mass an Unsicherheit und Volatilität dürfte daher an den Ölmärkten weiterhin vorherrschen.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,38 auf 74,84 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,33 auf 79,12 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Goldpreis klettert deutlich - Spekulation auf höhere Zinsen lässt etwas nach
Robustes Depot-Design: Allwetter, Goldener Schmetterling und Permanent-Portfolio im Direktvergleich
Goldpreis: Warum Privatanleger trotz Gewinnmitnahmen investiert bleiben

Bildquelle: Bulent camci / Shutterstock.com,Netfalls - Remy Musser / Shutterstock.com,Lisa S. / Shutterstock,Invesco
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

20:35 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Nach Aus für Fregatte F126: Rheinmetall senkt Umsatzprognose - Aktie in Rot
Walmart Aktie News: Walmart gibt am Freitagabend nach
Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie
Commerzbank-Aktie dennoch tiefer: Deutliches Ertragswachstum treibt Gewinn über Erwartungen
DEUTZ-Aktie mit Plus: Motorenbauer legt weiter zu - Prognose bestätigt
Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Rheinmetall-Aktie
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 32/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 32/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.