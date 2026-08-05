Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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05.08.2026 09:28:37
Starker Wochentag in Zürich: SLI liegt zum Start des Mittwochshandels im Plus
Anleger in Zürich schicken den SLI am Mittwochmorgen erneut ins Plus.
Um 09:11 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0.73 Prozent fester bei 2’332.59 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.591 Prozent auf 2’329.36 Punkte an der Kurstafel, nach 2’315.68 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2’333.98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2’329.12 Einheiten.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 1.60 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’313.18 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, notierte der SLI bei 2’094.07 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 1’967.60 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 8.44 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’333.98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 6.54 Prozent auf 68.46 CHF), Logitech (+ 2.14 Prozent auf 88.76 CHF), VAT (+ 1.56 Prozent auf 636.20 CHF), Galderma (+ 1.54 Prozent auf 177.65 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.40 Prozent auf 82.80 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Sonova (-0.35 Prozent auf 230.00 CHF), Kühne + Nagel International (-0.10 Prozent auf 201.80 CHF), Swisscom (-0.08 Prozent auf 621.00 CHF), Richemont (-0.05 Prozent auf 195.75 CHF) und Novartis (+ 0.03 Prozent auf 124.64 CHF).
Die teuersten Konzerne im SLI
Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 238’338 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 303.710 Mrd. Euro.
SLI-Fundamentalkennzahlen
Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.53 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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