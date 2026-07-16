ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 70 Franken belassen. Die Geschäftszahlen zum zweitem Quartal des Industriekonzerns seien stark ausgefallen, schrieb Alasdair Leslie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die geplante Übernahme des britischen Anbieters von Durchflusskontrollgeräten und Herstellers von elektrischen Stellantrieben Rotork erscheine indes recht teuer./mis/rob/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
70.00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
80.92 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-13.49%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
80.51 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.05%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
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09:33
|Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit Market-Perform (finanzen.ch)
|
09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) verzeichnet am Vormittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
07:47
|ABB buys UK engineering group Rotork in £4.1bn deal (Financial Times)
|
07:05
|Ergebnis des 2. Quartals 2026 (EQS Group)
|
07:05
|Q2 2026 results (EQS Group)
|
07:00
|ABB erweitert Automatisierungsangebot mit Übernahme von Rotork (EQS Group)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|09:00
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:41
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:00
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:41
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|09:00
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:41
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|80.38
|-3.37%
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