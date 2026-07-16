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ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

80.48
CHF
-2.70
CHF
-3.25 %
10:32:48
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16.07.2026 08:41:47

ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform

ABB
80.50 CHF -3.59%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 70 Franken belassen. Die Geschäftszahlen zum zweitem Quartal des Industriekonzerns seien stark ausgefallen, schrieb Alasdair Leslie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die geplante Übernahme des britischen Anbieters von Durchflusskontrollgeräten und Herstellers von elektrischen Stellantrieben Rotork erscheine indes recht teuer./mis/rob/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 06:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 06:19 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
70.00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
80.92 CHF 		Abst. Kursziel*:
-13.49%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
80.51 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.05%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09:00 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
08:41 ABB Market-Perform Bernstein Research
09.07.26 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.07.26 ABB Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.07.26 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
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