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ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

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25.06.2026 14:08:42

ABB (Asea Brown Boveri) Hold

ABB
87.24 CHF 0.39%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB vor Quartalszahlen von 68 auf 70 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Auftragseingang des Technologiekonzerns dürfte 4 Prozent über der Konsensschätzung liegen, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem dürfte das Unternehmen sein Jahresziel für das organische Wachstum erhöhen./rob/edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
87.24 CHF 		Abst. Kursziel*:
-19.76%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
87.24 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-19.76%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
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