ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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ABB (Asea Brown Boveri) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB vor Quartalszahlen von 68 auf 70 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Auftragseingang des Technologiekonzerns dürfte 4 Prozent über der Konsensschätzung liegen, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem dürfte das Unternehmen sein Jahresziel für das organische Wachstum erhöhen./rob/edh/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
70.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
87.24 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-19.76%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
87.24 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19.76%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
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