ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag in Grün

Um 16:28 Uhr sprang die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 83,06 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'606 Punkten notiert. Der Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 83,16 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,52 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 558'357 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Bei 89,14 CHF markierte der Titel am 22.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,32 Prozent könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 52,66 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,18 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,52 CHF je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ABB (Asea Brown Boveri) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.51 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 7.31 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 19.10.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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