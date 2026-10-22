Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
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22.10.2026 08:40:36
Hermes-Aktie: China-Geschäft bremst gewohnt starkes Wachstum
Der Luxuskonzern Hermes ringt weiter mit einem schwachen China-Geschäft.
Nach der Zuordnung von Hermes gehört China zu dieser Region, Japan hingegen nicht. Die asiatischen Länder sind die wichtigsten Märkte für Hermes. Konzernweit legten die um Währungseffekte bereinigten Erlöse um 4,3 Prozent auf fast 4,1 Milliarden Euro zu. Auch hier hatten die Experten mit mehr gerechnet.
/zb/jha/
PARIS (awp international)
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