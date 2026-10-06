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AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

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08.10.2026 11:46:04

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

AB InBev
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" belassen. Seinen am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal der europäischen Getränkehersteller überschrieb Sanjeet Aujla mit "Auf der Suche nach außergewöhnlichen Wachstumsstories". Ihm zufolge gehören zu diesen Unternehmen Campari und Coca-Cola HBC (CCH). Zudem fügte er unter anderem auch den Brauereikonzern AB Inbev hinzu, wobei hier das dritte Quartal nicht der entscheidende Faktor sei. Er bevorzugt unter den Brauereien dennoch Heineken wegen steigender Absatzmengen./ck/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 21:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 21:24 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67.18 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
67.32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
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Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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