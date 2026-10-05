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AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

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06.10.2026 10:27:31

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

AB InBev
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Der jüngste, vom Unternehmen zur Verfügung gestellte Konsens zeige, dass die Schätzungen für das dritte Quartal und das Gesamtjahr realistisch angesetzt seien, schrieb Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine beständige und verlässliche operative Leistung sowie steigende Kapitalrückflüsse dürften ihm zufolge mittelfristig für eine Aktienrendite (TSR) im zweistelligen Prozentbereich sowie für eine Neubewertung sorgen. Der Brauereikonzern hat sich laut dem Analysten "rasch zur 'Coca-Cola der Bierbranche" entwickelt und nutze seine Größe, sein starkes Portfolio, sein digitales Ökosystem sowie seine verbesserten Marketingfähigkeiten, um sich durchzusetzen./ck/rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 02:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 02:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
86.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
66.88 € 		Abst. Kursziel*:
28.59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
66.84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.67%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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