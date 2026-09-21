AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Bei den europäischen Konsumgüterherstellern überwögen mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen die Chancen die Risiken, und auch die Bewertungen sollten den Aktienkursen helfen, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Das stärkste vergleichbare Umsatzwachstum traut sie Givaudan zu./gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
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Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
66.52 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
66.30 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Celine Pannuti
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KGV*:
-