Akzo Nobel 56.06 CHF 4.16% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Akzo Nobel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Farben- und Lackhersteller habe mit den jüngsten Quartalszahlen trotz des schwierigen Geschäftsumfelds ergebnisseitig beruhigt, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Es gebe zudem immer noch erhebliche Wertsteigerungsmöglichkeiten./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.