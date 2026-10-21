Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
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21.10.2026
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22.10.2026 07:32:39
Akzo Nobel Overweight
Akzo Nobel
56.06 CHF 4.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Akzo Nobel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Farben- und Lackhersteller habe mit den jüngsten Quartalszahlen trotz des schwierigen Geschäftsumfelds ergebnisseitig beruhigt, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Es gebe zudem immer noch erhebliche Wertsteigerungsmöglichkeiten./rob/gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Overweight
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Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
72.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
60.20 €
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Abst. Kursziel*:
19.60%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
60.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.77%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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