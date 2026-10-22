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Goldpreis und Ölpreis 22.10.2026 08:36:38

Goldpreis: Gedämpfte Stimmung an den Goldmärkten

Goldpreis: Gedämpfte Stimmung an den Goldmärkten

Der Goldpreis ist am Donnerstagmorgen zeitweise um mehr als ein Prozent gefallen und hat den niedrigsten Stand seit dem 14. Oktober erreicht.

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Ölpreis (WTI)
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von Jörg Bernhard

Belastend wirken vor allem der steigenden Ölpreis, der angesichts der erneuten Eskalation im Nahen Osten zusätzliche Inflationssorgen schürt. Angriffe der Huthi-Milizen in Saudi-Arabien haben die Risiken für die Energieversorgung weiter erhöht. Die Aussicht auf anhaltend hohen Inflationsdruck verstärkt zugleich die Erwartungen, dass die US-Notenbank Fed ihre Zinsen länger auf einem hohen Niveau halten könnte. Höhere Anleihe- und Realrenditen schmälern wiederum die Attraktivität des unverzinsten Edelmetalls. Für die Fed-Sitzung am 27. und 28. Oktober wird einer Zinserhöhung derzeit lediglich eine Wahrscheinlichkeit von 15 Prozent eingeräumt. Im Dezember rechnen die Terminmärkte dagegen mit einer Wahrscheinlichkeit von 87 Prozent mit einem weiteren Zinsschritt nach oben. Am Nachmittag dürften sich die Marktakteure für die Bekanntgabe der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) stark interessieren. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten wird mit einem marginalen Anstieg von 199'000 auf 200'000 gerechnet.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 8.20 Uhr (MESZ) ermässigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 32,60 auf 4'117,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Markanter Preisanstieg wegen Nahostkonflikt

Mit dem Ölpreis ging es am Donnerstagmorgen weiter bergauf, nachdem weitere Angriffe der Huthi-Milizen in Saudi-Arabien die Sorgen vor einer Eskalation des Nahostkonflikts verstärkt hatten. Bei Attacken auf einen Flughafen und ein Ölfeld kamen mehrere Menschen ums Leben. Die USA planen deshalb, Familienangehörige von Mitarbeitern weiterer diplomatischer Vertretungen aus der Region abzuziehen. Zusätzliche Unsicherheit verursachen Zwischenfälle mit sieben Schiffen im Persischen Golf und nahe der Strasse von Hormus, die von den iranischen Revolutionsgarden gemeldet wurden. Auch die jüngsten US-Lagerdaten stützen die Ölpreise. Laut US-Energiebehörde EIA gingen die Rohölvorräte in der vergangenen Woche um 3,06 Millionen Barrel zurück und damit deutlich stärker als erwartet. Die Destillatbestände legten dagegen überraschend zu. Hoffnung auf eine geopolitische Entspannung wecken mögliche neue Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine im November.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 8.20 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 2,18 auf 99,33 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 2,80 auf 111,62 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.ch

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