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22.10.2026 08:15:05

Tesla Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Das Unternehmen habe sich nicht weiter zu einem möglichen Zusammenschluss mit dem Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX geäußert und Fahrassistenzsysteme als zunehmend wichtigen Absatztreiber für seine Elektroautos hervorgehoben, schrieb Tom Narayan am Mittwoch. Zudem strebe das Management bis 2030 einen jährlichen Absatz von 5 Millionen Fahrzeugen an. Die kurzfristigen Erwartungen für den Roboter Optimus habe Tresla gedämpft, doch das Robotaxigeschäft entwickle sich offenbar gut./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 21:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 21:34 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Outperform
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 480.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 386.47 		Abst. Kursziel*:
24.20%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 386.48 		Abst. Kursziel aktuell:
24.20%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
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08:15 Tesla Outperform RBC Capital Markets
07:47 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
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21.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
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