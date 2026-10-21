Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Das Unternehmen habe sich nicht weiter zu einem möglichen Zusammenschluss mit dem Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX geäußert und Fahrassistenzsysteme als zunehmend wichtigen Absatztreiber für seine Elektroautos hervorgehoben, schrieb Tom Narayan am Mittwoch. Zudem strebe das Management bis 2030 einen jährlichen Absatz von 5 Millionen Fahrzeugen an. Die kurzfristigen Erwartungen für den Roboter Optimus habe Tresla gedämpft, doch das Robotaxigeschäft entwickle sich offenbar gut./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Outperform
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 480.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 386.47
|
Abst. Kursziel*:
24.20%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 386.48
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.20%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
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