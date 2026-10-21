NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Das Unternehmen habe sich nicht weiter zu einem möglichen Zusammenschluss mit dem Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX geäußert und Fahrassistenzsysteme als zunehmend wichtigen Absatztreiber für seine Elektroautos hervorgehoben, schrieb Tom Narayan am Mittwoch. Zudem strebe das Management bis 2030 einen jährlichen Absatz von 5 Millionen Fahrzeugen an. Die kurzfristigen Erwartungen für den Roboter Optimus habe Tresla gedämpft, doch das Robotaxigeschäft entwickle sich offenbar gut./rob/gl/edh;