AB InBev 62.22 CHF -1.08% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für AB Inbev von 93 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Bierbrauer profitiere weiterhin von seiner Positionierung in den Schwellenländern, wo die Musik spiele, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 17:33 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.