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AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

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08.10.2026 08:13:32

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

AB InBev
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für AB Inbev von 93 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Bierbrauer profitiere weiterhin von seiner Positionierung in den Schwellenländern, wo die Musik spiele, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 17:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
66.52 € 		Abst. Kursziel*:
42.81%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
66.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42.43%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
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Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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06.10.26 finanzen.ch Performance im Blick EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren eingebracht
30.09.26
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15.09.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
08.09.26
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01.09.26
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08:13 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
06.10.26 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
29.09.26 AB InBev Equal Weight Barclays Capital
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