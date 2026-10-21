Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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Meta Platforms (ex Facebook) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Meta von 860 auf 885 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik im Kerngeschäft mit Werbung nehme zu, schrieb Eric Sheridan am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht. Im Fokus blieben allerdings die Investitionen in KI-Chancen. Der Agent Muse sei sehr erfolgreich angelaufen und habe schnell eine führende Rolle bei den Verbrauchern eingenommen./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 885.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 697.52
|
Abst. Kursziel*:
26.88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 698.88
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.63%
|
Analyst Name::
Eric Sheridan
|
KGV*:
-
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|07:22
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|15.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:31
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|15.10.26
|Meta Platforms Buy
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|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
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|Meta Platforms Neutral
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|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|570.00
|0.75%
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