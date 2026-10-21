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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

570.00
CHF
4.25
CHF
0.75 %
21.10.2026
BRXC
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22.10.2026 07:31:43

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

Meta Platforms
570.00 CHF 0.75%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Meta von 860 auf 885 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik im Kerngeschäft mit Werbung nehme zu, schrieb Eric Sheridan am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht. Im Fokus blieben allerdings die Investitionen in KI-Chancen. Der Agent Muse sei sehr erfolgreich angelaufen und habe schnell eine führende Rolle bei den Verbrauchern eingenommen./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Meta Platforms-Kurs >5 >10 >15
Fallender Meta Platforms-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 885.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 697.52 		Abst. Kursziel*:
26.88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 698.88 		Abst. Kursziel aktuell:
26.63%
Analyst Name::
Eric Sheridan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:31 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
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07:05 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
15.10.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
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