EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren eingebracht

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 49.45 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2.022 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 05.10.2026 133.28 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 65.90 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33.28 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eine Marktkapitalisierung von 127.92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch