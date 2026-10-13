AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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13.10.2026 10:02:21
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie Anlegern gebracht.
Die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 48.04 EUR. Wer vor 5 Jahren 1’000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert hat, hat nun 20.818 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 12.10.2026 1’451.44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 69.72 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45.14 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) einen Börsenwert von 135.37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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