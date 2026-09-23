Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’996 0.3%  SPI 19’857 0.3%  Dow 51’864 -0.4%  DAX 25’589 0.0%  Euro 0.9398 0.0%  EStoxx50 6’341 0.3%  Gold 4’321 -0.8%  Bitcoin 71’058 0.5%  Dollar 0.8226 0.3%  Öl 99.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526On113454047Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Zurich-Aktie fester: Verwaltungsrat bestätigt Ernennung von neuem Chef von Zurich U.S.
Galderma-Aktie gefragt: Präsentation diverser Daten an Dermatologie-Fachkongress
Aktien von Novartis, Roche, Novo Nordisk & Co.: Pharmakonzerne fordern Kurswechsel bei Gesundheitsinvestitionen
UBS-Aktie trotzdem im Plus: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen - CEO Ermotti sieht "Möglichkeit für Win-win" in Kapitalfrage
Diageo-Aktie in Rot: Joanne Wilson von WPP zur neuen Finanzchefin ernannt
Suche...

Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Cloud-Regionen 23.09.2026 09:21:06

Alibaba-Aktie tiefer: Rechenzentren in Europa und Nahost werden ausgebaut

Alibaba-Aktie tiefer: Rechenzentren in Europa und Nahost werden ausgebaut

Der chinesische Technologiekonzern Alibaba treibt den Ausbau seiner Rechenzentren im Ausland voran.

Alibaba
92.48 CHF -3.92%
Kaufen Verkaufen
In den kommenden zwölf Monaten will der Konzern insbesondere seine Kapazitäten in Europa und im Nahen Osten erweitern, wie Alibaba am Mittwoch mitteilte.

Erstmals sollen sogenannte Cloud-Regionen in der Türkei, Finnland und den Niederlanden entstehen. Gleichzeitig will Alibaba seine bestehenden Rechenzentren unter anderem in Deutschland, Frankreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten ausbauen. Auch in Malaysia und Hongkong sind Erweiterungen vorgesehen.

Alibaba gehört mit seinem Modell Qwen zu den führenden chinesischen Anbietern von künstlicher Intelligenz (KI). Konzernchef Eddie Wu kündigte an der jährlichen Unternehmenskonferenz in Hangzhou zudem an, ein besonders leistungsfähiges KI-Modell mit fünf bis zehn Billionen Parametern trainieren zu wollen. Damit wäre es den Angaben zufolge um ein Mehrfaches grösser als das derzeit grösste chinesische Modell.

Immense Rechenkapazität

Bis 2032 strebt Alibaba für seine Rechenzentren weltweit eine Kapazität von mehr als 20 Gigawatt an. Die angestrebte Rechenzentrumskapazität entspricht leistungsmässig etwa 20 grossen Kernkraftwerken.

Zudem stellte der Konzern mit dem Zhenwu V900 einen neuen KI-Chip vor. Wu bezeichnete ihn als den "leistungsstärksten Chinas".

Der Ausbau erfolgt vor dem Hintergrund des Technologiekonflikts zwischen China und den USA. Washington beschränkt den Export hochentwickelter Chips, die für leistungsfähige KI-Systeme benötigt werden. Davon betroffen sind auch besonders fortschrittliche Halbleiter des US-Chipherstellers Nvidia.

China strebt deshalb eine grössere technologische Unabhängigkeit an. Chinesische Unternehmen setzen zunehmend auf Chips aus heimischer Produktion als Alternative zu ausländischen Produkten.

In Hongkong fällt die Alibaba-Aktie zeitweise um 4,53 Prozent auf 109,60 HKD.

Peking (awp/sda/afp)

Weitere Links:

Alibaba-Aktie steigt: Mitfinanziertes KI-Startup Moonshot plant wohl Börsengang

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Alibaba

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten