Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Dienstagnachmittag entwickeln
Citigroup-Aktie gewinnt: Rekordeinnahmen beflügeln den Kurs
Diginex-Aktie weiter auf Achterbahnfahrt: Diginex startet KI-Plattform "diginexGHG"
JPMorgan-Aktie rutscht trotzdem ab: JPMorgan steigert Gewinn stärker als gedacht - Handel und Zinsen beflügeln
GM-Aktie etwas höher: General Motors muss Milliardenabschreibung vornehmen
14.10.2025 17:29:13

Walmart Partners With OpenAI To Redefine The Future Of Retail Through AI

(RTTNews) - Walmart Inc. (WMT) and OpenAI on Tuesday announced a collaboration to offer customers a new AI-powered shopping experience.

The first feature will be the ability to shop directly through ChatGPT with Instant Checkout. Through conversational commerce, where users can easily chat, shop, and check out, the partnership seeks to simplify daily tasks like meal planning or restocking necessities.

With the help of ChatGPT Enterprise and OpenAI Certifications, Walmart is increasing employee AI literacy. The company already uses AI in many areas of its operations, from product cataloging to cutting production schedules.

WMT is currently trading at $104.99, up $2.87 or 2.81 percent on the New York Stock Exchange.

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?

💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

