Kursentwicklung im Fokus 15.10.2025 22:33:57

Zurückhaltung in New York: Dow Jones beendet den Handel in der Verlustzone

In New York standen die Signale zum Handelsende auf Stabilisierung.

Cisco
56.07 CHF 3.58%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch ging der Dow Jones den Handel nahezu unverändert (minus 0.04 Prozent) bei 46’253.31 Punkten aus dem Mittwochshandel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18.848 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.861 Prozent auf 45’871.89 Punkte an der Kurstafel, nach 46’270.46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46’027.23 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46’693.34 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der Dow Jones bereits um 1.21 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 15.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45’883.45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 44’023.29 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 15.10.2024, den Wert von 42’740.42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 9.11 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 47’049.64 Punkten. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Walmart (+ 1.70 Prozent auf 109.03 USD), IBM (+ 1.67 Prozent auf 280.75 USD), Cisco (+ 1.25 Prozent auf 69.52 USD), Caterpillar (+ 1.25 Prozent auf 534.05 USD) und Nike (+ 1.21 Prozent auf 68.46 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Honeywell (-2.93 Prozent auf 202.50 USD), Travelers (-2.25 Prozent auf 269.45 USD), Salesforce (-1.33 Prozent auf 236.58 USD), Procter Gamble (-1.17 Prozent auf 147.42 USD) und Visa (-0.77 Prozent auf 345.69 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 52’062’424 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.932 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.65 erwartet. Mit 6.74 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

