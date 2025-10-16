Zurückhaltung in New York: Dow Jones letztendlich in der Verlustzone

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.65 Prozent leichter bei 45’952.24 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18.642 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.263 Prozent auf 46’375.17 Punkte an der Kurstafel, nach 46’253.31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 45’781.18 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 46’422.34 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0.555 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 45’757.90 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2025, wies der Dow Jones 44’254.78 Punkte auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 16.10.2024, einen Stand von 43’077.70 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 8.40 Prozent zu. 47’049.64 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Punkten markiert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 3.98 Prozent auf 246.00 USD), Procter Gamble (+ 1.48 Prozent auf 149.60 USD), Caterpillar (+ 1.29 Prozent auf 540.96 USD), NVIDIA (+ 1.10 Prozent auf 181.81 USD) und Coca-Cola (+ 0.76 Prozent auf 67.59 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Visa (-2.98 Prozent auf 335.40 USD), Travelers (-2.92 Prozent auf 261.57 USD), Nike (-2.37 Prozent auf 66.84 USD), Walmart (-2.35 Prozent auf 106.47 USD) und JPMorgan Chase (-2.34 Prozent auf 298.54 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 42’329’970 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.754 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

2025 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6.77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch