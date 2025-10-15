Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’530 0.8%  SPI 17’270 0.7%  Dow 46’389 0.3%  DAX 24’211 -0.1%  Euro 0.9278 -0.2%  EStoxx50 5’614 1.1%  Gold 4’190 1.2%  Bitcoin 88’583 -2.4%  Dollar 0.7977 -0.4%  Öl 62.0 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
NVIDIA-Aktie & Gold auf Rekordkurs - Zufall oder Warnsignal?
Was die BASF-Aktie nach klar gesenktem Ziel wieder antreibt
China lässt deutsche Rüstungswerte abrauschen: Darum geben die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK ab
Aktien von Richemont und Swatch dank LVMH im Aufwind
UBS-Aktie leichter: Beratungsbüro in Abu Dhabi wird eröffnet -- Rechtliche Nachwehen der CS-Übernahme
Suche...
200.- Saxo-Deal

Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Dow Jones-Marktbericht 15.10.2025 18:00:52

Börse New York: Dow Jones steigt mittags

Börse New York: Dow Jones steigt mittags

So bewegt sich der Dow Jones am dritten Tag der Woche.

Verizon
32.48 CHF 1.04%
Kaufen Verkaufen

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0.22 Prozent höher bei 46’370.72 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.848 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.861 Prozent tiefer bei 45’871.89 Punkten in den Handel, nach 46’270.46 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 46’302.41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 46’693.34 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der Dow Jones bereits um 1.47 Prozent zu. Vor einem Monat, am 15.09.2025, wurde der Dow Jones mit 45’883.45 Punkten berechnet. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 15.07.2025, bei 44’023.29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2024, lag der Dow Jones bei 42’740.42 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 9.38 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 47’049.64 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell JPMorgan Chase (+ 2.01 Prozent auf 308.14 USD), IBM (+ 1.83 Prozent auf 281.21 USD), Cisco (+ 1.65 Prozent auf 69.79 USD), Nike (+ 1.55 Prozent auf 68.69 USD) und Walmart (+ 1.38 Prozent auf 108.69 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Travelers (-2.78 Prozent auf 267.97 USD), Honeywell (-1.29 Prozent auf 205.92 USD), Merck (-0.76 Prozent auf 84.06 USD), Salesforce (-0.68 Prozent auf 238.15 USD) und Verizon (-0.63 Prozent auf 40.30 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 16’700’101 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.932 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8.65 zu Buche schlagen. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6.74 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten