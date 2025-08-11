|Kurse + Charts + Realtime
11.08.2025 20:25:00
USA kassieren 15 Prozent bei Chip-Verkäufen von NVIDIA und AMD nach China - Aktien im Plus
Die US-Regierung kassiert einen Anteil von 15 Prozent bei Verkäufen von KI-Chips der amerikanischen Konzerne NVIDIA und AMD nach China.
Trumps Regierung hatte im Frühjahr die Regeln für Halbleiter-Verkäufe nach China weiter verschärft. Dadurch konnte der KI-Chip-Marktführer NVIDIA eine Zeit lang nicht einmal seine speziell für den Markt abgespeckten H20-Systeme dorthin liefern.
Der Konzern rechnete dadurch mit einer Milliarden-Belastung. NVIDIA-Chef Huang redete auf die US-Regierung ein - und sie kündigte im Juli an, wieder Lieferungen abgeschwächter Chips für Künstliche Intelligenz nach China zu erlauben.
Medienberichten zufolge wurden danach jedoch wochenlang keine Lizenzen gewährt, bis zum vergangenen Freitag. Zuvor hatte sich der NVIDIA-Chef am Mittwoch im Weissen Haus mit Trump getroffen.
Kritik an striktem US-Kurs
Die US-Regierung versucht schon seit der Amtszeit von Trumps Vorgänger Joe Biden, den Fortschritt Chinas bei Künstlicher Intelligenz durch schlechteren Zugang zu Hightech-Chips zu bremsen. NVIDIA kritisiert, dadurch werde das Land nur eigene Technologien entwickeln und amerikanische Unternehmen neue Konkurrenten auf dem Weltmarkt bekommen.
Vor der US-Blockade im Frühjahr schätzten Analysten, dass NVIDIA in diesem Jahr H20-Chips im Wert von mehr als 20 Milliarden Dollar (17,14 Milliarden Euro) nach China verkauft. Im Fall von AMD liegen die Schätzungen aktuell bei drei bis fünf Milliarden Dollar.
Im Montagshandel an der NASDAQ notiert die NVIDIA-Aktie zeitweise 0,13 Prozent höher bei 182,94 US-Dollar, während es für Papiere von AMD um 0,54 Prozent auf 173,80 US-Dollar aufwärts geht.
/so/DP/men
WASHINGTON (awp international)
