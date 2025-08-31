|Kurse + Charts + Realtime
31.08.2025 18:00:38
Novartis-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
Das sind die Analysten-Einschätzungen der Novartis-Aktie im vergangenen Monat.
Im August 2025 haben 7 Analysten eine Einschätzung der Novartis-Aktie vorgenommen.
4 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Novartis mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 105,86 CHF. Dies kommt einem Anstieg von 4,70 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Novartis-Aktie von 101,16 CHF gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|95,00 CHF
|-6,09
|29.08.2025
|Deutsche Bank AG
|120,00 CHF
|18,62
|27.08.2025
|UBS AG
|95,00 CHF
|-6,09
|22.08.2025
|Deutsche Bank AG
|120,00 CHF
|18,62
|21.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|95,00 CHF
|-6,09
|12.08.2025
|Bernstein Research
|108,00 CHF
|6,76
|04.08.2025
|Bernstein Research
|108,00 CHF
|6,76
|01.08.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novartis AG
|
18:00
|Novartis-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August (finanzen.net)
|
30.08.25