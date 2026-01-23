Universal Music- und NVIDIA-Aktie: Neue Zusammenarbeit rund um "Responsible AI"

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Die Universal Music Group und der Chiphersteller NVIDIA bündeln ihre Kräfte in einer Kooperation, die das Potential hat, die Musiklandschaft nachhaltig zu prägen.

• Eine "verantwortungsbewusste KI" soll die Musikbranche verändern
• Kooperation soll neue Zugänge zur Musik schaffen
• NVIDIAs KI soll Lieder auch mit Blick auf kulturellen und emotionalen Kontext verarbeiten können

Am 6. Januar 2026 kündigte die Universal Music Group in einer Pressemitteilung ihre Zusammenarbeit mit dem Chiphersteller NVIDIA an, um den Einsatz einer "verantwortungsbewussten KI" in der Musikbranche voranzutreiben.

Partnerschaft für "verantwortungsbewusste KI"

Die angekündigte Partnerschaft zwischen Universal Music und NVIDIA soll dazu beitragen, dass künstliche Intelligenz gezielt für die Musikentdeckung, Produktion, sowie Fan-Interaktion eingesetzt werden kann. Während das Musiklabel seinen umfangreichen Musikkatalog einbringt, stellt der Chiphersteller die leistungsstarke KI-Infrastruktur bereit.

Music Flamingo: KI für tieferes Musikverständnis

Kern der Partnerschaft ist das Audio-Sprachmodell von NVIDIA, Music Flamingo. Laut der Forschungsgruppe NVIDIA Applied Deep Learning Research etabliert sich Music Flamingo als vielseitig einsetzbares, musikalisch intelligentes Audio-Sprachmodell und zeigt, wie KI über oberflächliche Erkennung hinausgeht und Musik auf eine menschenähnliche Weise verstehen kann.

Weiter heisst es, dass die KI musikalische Strukturen, Harmonien, Klangfarben und Texte analysieren kann - auch bei Liedern bis zu 15 Minuten Länge. Die KI berücksichtigt dabei zusätzlich auch den kulturellen und emotionalen Kontext, wodurch es Fans ermöglicht wird, neue Musik zu entdecken, ohne auf die klassische Einteilung in Genres angewiesen zu sein.

Durch diese zusätzliche Funktion liefert das Modell personalisierte Empfehlungen und ermöglicht neue Formen der Interaktion zwischen Künstlern und Publikum. Mit spezialisierten Trainingsverfahren glänzt das Modell in über zehn Benchmark-Tests und zeigt, wie künstliche Intelligenz Musik künftig noch besser verstehen kann.

Künstler-Inkubator: KI als Kreativwerkzeug

Über die reine Musikentdeckung hinaus soll die Partnerschaft Künstlern, Songwritern und Produzenten in einem Künstler-Inkubator die Möglichkeit bieten, neue KI-gestützte Werkzeuge zu entwickeln. Der Fokus liegt darauf, Kreativität zu fördern, authentische Musik zu unterstützen und gleichzeitig innovative Wege für die Musik-Analyse sowie eine intensivere Interaktion mit Fans zu eröffnen, so Universal Music.

Das Music & Advanced Machine Learning Lab (MAML) von Universal Music arbeitet bereits seit Längerem mit der KI-Infrastruktur von NVIDIA. Die nun vertiefte Zusammenarbeit bündelt die Forschungskompetenzen beider Unternehmen und schafft kreative Labore, in denen Künstler, Songwriter, Labels und Musikverlage aktiv mitwirken, heisst es weiter.

Dafür nutzt Universal Music seine renommierten Studios wie Abbey Road in London und Capitol Studios in Los Angeles. Auch das Feedback von Künstlern soll direkt in den Prozess der Produktentwicklung fliessen.

Laut Universal Music soll es etablierten Künstlern ermöglicht werden, die Interaktion mit Fans zu intensivieren, während aufstrebende Künstler neue Chancen bekommen sollen auf dem globalen Musikmarkt entdeckt zu werden.

Zugleich setzt Universal Music auf NVIDIA-Technologie, um verantwortungsvoll entwickelte, KI-gestützte Geschäfts- und Kreativprozesse voranzutreiben.

Mit dieser Kooperation setzen Universal Music und der Chiphersteller NVIDIA neue Massstäbe für Innovation und Verantwortung in der Musikindustrie. Künstler und Fans sollen gleichermassen von den Möglichkeiten der KI profitieren, während Technologie und Kreativität zusammenwirken, um frische Chancen für Musiker und Publikum zu schaffen.

Redaktion finanzen.ch

