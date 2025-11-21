|Portfolio unter der Lupe
Bridgewater baute Depot im dritten Quartal um: Diese Aktien rückten in den Fokus des von Ray Dalio gegründeten Hedgefonds
Im dritten Quartal 2025 gab es viel Bewegung im Portfolio von Bridgewater Associates: Keine der zehn grössten Aktienbeteiligungen des von Starinvestor Ray Dalio gegründeten Hedgefonds blieb unverändert.
Zwar ist die Wall Street-Grösse Ray Dalio nun bereits seit einiger Zeit nicht mehr aktiv mit der Führung des Hedgefonds betraut, bleibt aber in beratender Funktion tätig und der Name "Bridgewater" dürfte wohl noch für lange Zeit mit ihm in Verbindung gebracht werden.
Das folgende Ranking zeigt die zehn grössten Aktienbeteiligungen von Bridgewater Associates im dritten Quartal 2025, die ausnahmslos alle im Berichtszeitraum angepasst wurden - und das teils sehr deutlich. Daneben hält Bridgewater auch einige ETFs, die hier jedoch nicht berücksichtigt wurden. Stand der Daten ist der 30. September 2025, veröffentlicht wurden sie am 13. November 2025.
