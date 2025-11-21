Bridgewater baute Depot im dritten Quartal um: Diese Aktien rückten in den Fokus des von Ray Dalio gegründeten Hedgefonds

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Im dritten Quartal 2025 gab es viel Bewegung im Portfolio von Bridgewater Associates: Keine der zehn grössten Aktienbeteiligungen des von Starinvestor Ray Dalio gegründeten Hedgefonds blieb unverändert.

Institutionelle Investoren, die ein Vermögen von mindestens 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind gemäss den Vorschriften der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC dazu verpflichtet, ihre Investitionen vierteljährlich durch das Einreichen des 13F-Formulars offenzulegen. Diese Regelung betrifft auch den Hedgefonds Bridgewater Associates, der vom renommierten Starinvestor Ray Dalio ins Leben gerufen wurde, denn im dritten Quartal 2025 belief sich der Portfolio-Wert von Bridgewater Associates auf rund 25,53 Milliarden US-Dollar.
Zwar ist die Wall Street-Grösse Ray Dalio nun bereits seit einiger Zeit nicht mehr aktiv mit der Führung des Hedgefonds betraut, bleibt aber in beratender Funktion tätig und der Name "Bridgewater" dürfte wohl noch für lange Zeit mit ihm in Verbindung gebracht werden.

Das folgende Ranking zeigt die zehn grössten Aktienbeteiligungen von Bridgewater Associates im dritten Quartal 2025, die ausnahmslos alle im Berichtszeitraum angepasst wurden - und das teils sehr deutlich. Daneben hält Bridgewater auch einige ETFs, die hier jedoch nicht berücksichtigt wurden. Stand der Daten ist der 30. September 2025, veröffentlicht wurden sie am 13. November 2025.

    Blick ins Portfolio - Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
    NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Zurich Insurance Group setzt in Q3 2025 auf diese 10 US-Aktien
    Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im dritten Quartal 2025 investiert

    Bildquelle: CNBC/Getty Images,T. Schneider / Shutterstock.com
