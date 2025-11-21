|Blase?
21.11.2025 03:42:04
Ray Dalio sieht Gefahr: Fed-Politik könnte neue Krise auslösen
US-Investorenlegende Ray Dalio hat vor den gefährlichen Auswirkungen der neuen Geldpolitik der Federal Reserve gewarnt.
• Ray Dalio warnt vor neuer Politik der US-Notenbank
• Der Plan der Fed könne gefährlich und inflationär sein
Aus Sorge um den Arbeitsmarkt hat die US-Notenbank Ende Oktober zum zweiten Mal in diesem Jahr das Zinsniveau gesenkt. Sie reduzierte den Leitzins um 0,25 Punkte auf eine Spanne von 3,75 bis 4,0 Prozent.
Doch damit nicht genug: Jerome Powell kündigte auf der anschliessenden Pressekonferenz an, dass die US-Notenbank im nächsten Jahr mit der Aufstockung von Vermögenswerten beginnen könnte. "Ab einem bestimmten Punkt wird man damit beginnen wollen, die Reserven allmählich zu erhöhen, um mit der Grösse des Bankensystems und der Wirtschaft Schritt zu halten", sagte der Fed-Chef.
Eine Blase stimulieren
Doch die Aussicht auf umfangreiche Käufe seitens der Fed - die er als QE (Quantitative Easing) bezeichnet - macht den milliardenschweren Investor Ray Dalio, Gründer des weltgrössten Hedgefonds Bridgewater Associates, ziemlich nervös.
"Wenn die Bilanz erheblich ausgeweitet wird, während die Zinssätze gesenkt werden und die Haushaltsdefizite hoch sind, sehen wir das als klassische geld- und fiskalpolitische Interaktion der Fed und des Finanzministeriums zur Monetarisierung von Staatsschulden", schrieb Dalio in einem LinkedIn-Post.
"Falls dies geschieht, während die private Kreditvergabe und die Kreditschöpfung auf dem Kapitalmarkt immer noch stark sind, die Aktien Höchststände erreichen, die Kreditspreads in der Nähe ihrer Tiefststände sind, die Arbeitslosigkeit in der Nähe ihrer Tiefststände ist, die Inflation über dem Zielwert liegt und die AI-Aktien sich in einer Blase befinden (was sie laut meinem Blasenindikator sind), dann sieht es für mich so aus, als würde die Fed eine Blase stimulieren", ergänzte der Milliardär.
Inflationssorgen bei Ray Dalio
Weiter führte er aus, dass sich die aktuelle Situation deutlich von früheren Stimulierungsepisoden unterscheidet: "Da die fiskalische Seite der Regierungspolitik jetzt sehr stimulierend ist (aufgrund der riesigen ausstehenden Schulden und der riesigen Defizite, die mit riesigen Emissionen von Staatsanleihen, insbesondere mit relativ kurzen Laufzeiten, finanziert werden), würde QE die Staatsverschuldung effektiv monetarisieren, anstatt einfach das private System wieder in Ordnung zu bringen. Das ist es, was das, was hier geschieht, in einer Weise unterscheidet, die es gefährlicher und inflationärer zu machen scheint".
"Es sieht nach einer kühnen und gefährlichen Wette auf Wachstum aus, insbesondere auf AI-Wachstum, finanziert durch eine sehr liberale Lockerung der Steuer-, Geld- und Regulierungspolitik, die wir genau beobachten müssen, um sie gut zu steuern.", schliesst der 76-Jährige seinen LinkedIn-Beitrag.
Redaktion finanzen.ch
